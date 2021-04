Hysaj, il Milan, la richiesta di ingaggio e la tempistica (Di domenica 4 aprile 2021) Elseid Hysaj resta un nome in bella evidenza nella lista del Milan. Confermiamo quanto vi abbiamo già raccontato, aggiungiamo qualche altro dettaglio. La richiesta del terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli è di 3 milioni a stagione, ma si può chiudere per 2,5 milioni più bonus. Siccome stiamo parlando di un profilo giovane, 27 anni ancora da compiere, il Milan ha preferito andare su un parametro zero affidabile, ritenendo eccessiva la richiesta del Manchester United per Dalot, non meno di 20 milioni. La tempistica prevede la volontà di affondare il colpo con la certezza della partecipazione in Champions, ma non escludiamo che i tempi possano essere più brevi. Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Elseidresta un nome in bella evidenza nella lista del. Confermiamo quanto vi abbiamo già raccontato, aggiungiamo qualche altro dettaglio. Ladel terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli è di 3 milioni a stagione, ma si può chiudere per 2,5 milioni più bonus. Siccome stiamo parlando di un profilo giovane, 27 anni ancora da compiere, ilha preferito andare su un parametro zero affidabile, ritenendo eccessiva ladel Manchester United per Dalot, non meno di 20 milioni. Laprevede la volontà di affondare il colpo con la certezza della partecipazione in Champions, ma non escludiamo che i tempi possano essere più brevi. Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

