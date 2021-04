Borse europee toniche | Piazza Affari inclusa

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l’S&P-500 che vanta un progresso dello 0,83%. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,177. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dell’1,22%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,54 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%. Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,66%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,35%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che ...