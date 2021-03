La fiducia limita l' effetto Covid | ma occorre investire in senso civico

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) Per il filosofo Immanuel Kant: “la solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, un’essere o non ‘essere’, una questione di vita o di morte”. La solidarietà nasce da un rapporto die questa citazione può sintetizzare uno degli aspetti più interessati dell’ultimo Global Happiness Report: i vincoli e le relazioni sociali, che si traducono in maggiori rapporti e livelliri, aiutano anche a contenere gli effetti della pandemia. Il Rapporto afferma che le società aventi un maggiore livello di “pubblica” hanno manifestato una più alta efficacia nella lotta al-19. In verità l’esistenza di più stretti legamiri, e più in generale di una maggiore dotazione di capitale sociale, non ha agito nello stesso modo in tutte le fasi ...