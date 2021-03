Fiorentina | Iachini punta su Callejon | può essere l’uomo in più per lo sprint

(Di domenica 28 marzo 2021) Beppepotrebbe avere unin più nelloper il finale della stagione della: lo spagnolo può riscattarsi Beppeè tornato sulla panchina delladopo l’addio di Cesare Prandelli. Il tecnico viola deve portare la Viola in salvo in un ambiente un po’ provato dagli ultimi avvenimenti. Sul lato sportivo,potrebbe rilanciare Josè Maria: lo spagnolo, arrivato nell’ultimo giorno di mercato con il placet dell’attuale tecnico, potrebbefondamentale nellofinale di questa stagione come riporta il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

acffiorentina : ?? | Beppe Iachini torna alla guida della Fiorentina ACF Fiorentina comunica di aver affidato la guida tecnica dell… - SkySport : Fiorentina, Prandelli si dimette: pronto il ritorno di Iachini - Fiorentinanews : #Iachini e quel chiodo fisso con #Callejon ma il tecnico dovrà 'adattarsi' allo spagnolo #Fiorentina - Daniele20052013 : Iachini: C'è bisogno di un chiarimento con Vlahovic. Le prospettive di Callejon non cambiano, nemmeno con il ritorn… - infoitsport : Fiorentina, Kokorin e Iachini ancora non si sono incontrati -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Iachini

Beppepotrebbe avere un Callejon in più nello sprint per il finale della stagione della: lo spagnolo può ...Sulle sue tracce , infatti, ci sarebbe ladi Rocco Commisso, che ha da poco richiamatoal posto del dimissionario Prandelli , ma anche il Napoli , che non disdegnerebbe di ...Beppe Iachini potrebbe avere un Callejon in più nello sprint per il finale della stagione della Fiorentina: lo spagnolo può riscattarsi ...Beppe Iachini alternava i tre attaccanti a disposizione: ma solo uno era il titolare. Ora Dusan Vlahovic ha cambiato la storia ...