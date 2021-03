Comune di Napoli, approvati lavori per 24 plessi scolastici cittadini: l'elenco (Di sabato 27 marzo 2021) La Giunta Comunale di Napoli ha approvato , su proposta dell'Assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri , 11 delibere per la messa in sicurezza e l'efficientamento di 24 plessi scolastici cittadini ... Leggi su napolitoday (Di sabato 27 marzo 2021) La Giunta Comunale diha approvato , su proposta dell'Assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri , 11 delibere per la messa in sicurezza e l'efficientamento di 24...

PalumboPatrizia : RT @rep_napoli: Annalisa Durante, una corona del Comune in ricordo della ragazzina di Forcella [aggiornamento delle 10:37] - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Ass. Clemente: 'Rose bianche per ricordare Annalisa Durante' - Voormas : Domanda: ma se io ho un appuntamento il 20 aprile col Comune di Napoli per rinnovare la carta d'identità ci sono po… - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Mi chiedo che cosa è cambiato Annalisa Durante, le rose bianche del Comune di Napoli sulla tomba… - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Annalisa Durante, le rose bianche del Comune di Napoli sulla tomba della 14enne uccisa dai clan a Forcella https://t.c… -