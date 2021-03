Uomini e Donne, dramma per una coppia, Aldo e Alessia perdono un figlio: “Non era tempo per noi..” (FOTO) (Di venerdì 26 marzo 2021) In queste ore si è consumato un dramma per un’ex coppia di Uomini e Donne, stiamo parlando di Aldo e Alessia. I due si conobbero negli studi Elios di Mediaset diversi anni fa e da quel momento in poi non si sono più separati. Dopo un matrimonio e la nascita di due figli, la coppia aveva da poco annunciato l’arrivo di un terzo bambino. Le cose, però, non sono andate esattamente come avrebbero dovuto. L’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano, infatti, si è trovata a dover fare un annuncio straziante. L’annuncio del terzo figlio di Aldo e Alessia Aldo e Alessia sono tra le coppie più longeve di Uomini e Donne. Il loro amore vero ha sempre conquistato ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 marzo 2021) In queste ore si è consumato unper un’exdi, stiamo parlando di. I due si conobbero negli studi Elios di Mediaset diversi anni fa e da quel momento in poi non si sono più separati. Dopo un matrimonio e la nascita di due figli, laaveva da poco annunciato l’arrivo di un terzo bambino. Le cose, però, non sono andate esattamente come avrebbero dovuto. L’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano, infatti, si è trovata a dover fare un annuncio straziante. L’annuncio del terzodisono tra le coppie più longeve di. Il loro amore vero ha sempre conquistato ...

