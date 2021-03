Open Arms: Bisagna (legale parte civile), 'Procura ha chiarito le responsabilità di Salvini' (Di sabato 20 marzo 2021) Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "Il senatore Matteo Salvini, come ogni imputato ha il diritto di rendere spontanee dichiarazioni, che naturalmente, essendo sottratte alla possibilità di contraddittorio, mantengono una funzione limitata e di parte, e quindi non rilevano se non come suggestiva ricostruzione di parte. La Procura ha puntualmente chiarito fatti, ruoli e responsabilità del senatore Salvini che, ben lungi da avere agito nell'interesse nazionale, per come accertato dal Senato, organo deputato a decidere su questo, ha compiuto attività amministrativa e non politica, come tale passibile di sanzionabilità penale e meritevole dell'approfondimento dibattimentale". Lo ha detto l'avvocato Giorgio Bisagna, legale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "Il senatore Matteo, come ogni imputato ha il diritto di rendere spontanee dichiarazioni, che naturalmente, essendo sottratte alla possibilità di contraddittorio, mantengono una funzione limitata e di, e quindi non rilevano se non come suggestiva ricostruzione di. Laha puntualmentefatti, ruoli edel senatoreche, ben lungi da avere agito nell'interesse nazionale, per come accertato dal Senato, organo deputato a decidere su questo, ha compiuto attività amministrativa e non politica, come tale passibile di sanzionabilità penale e meritevole dell'approfondimento dibattimentale". Lo ha detto l'avvocato Giorgiodi ...

