Milan, Zaccheroni: “Rossoneri ancora in corsa, Juventus incompiuta” (Di sabato 20 marzo 2021) Zaccheroni, ex allenatore di Milan, Inter e Juventus, ha parlato della corsa allo Scudetto, che in rossonero lui ha vinto. Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 marzo 2021), ex allenatore di, Inter e, ha parlato dellaallo Scudetto, che in rossonero lui ha vinto.

Advertising

Gazzetta_it : Parla #Zaccheroni: 'Juve incompiuta, #Milan ancora in corsa. #Lukaku - #CR7? Li vedrei bene insieme...' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Parla #Zaccheroni: 'Juve incompiuta, #Milan ancora in corsa. #Lukaku - #CR7? Li vedrei bene insieme...' - Zaccheroni_ : RT @ilgiornale: In esclusiva per - Zaccheroni_ : RT @Gazzetta_it: Parla #Zaccheroni: 'Juve incompiuta, #Milan ancora in corsa. #Lukaku - #CR7? Li vedrei bene insieme...' - ilcirotano : Zaccheroni: 'Juve incompiuta. Milan ancora in corsa. Lukaku-CR7? Li vedrei bene insieme...' - -