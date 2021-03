Centrodestra ancora in testa. Cosa accadrebbe se si votasse ora (Di venerdì 19 marzo 2021) Enrico Letta si è espresso sul ritorno del Mattarellum ma se ciò accadesse e si tornasse alle elezioni, il Centrodestra avrebbe la maggioranza Enrico Letta, nuovo premier del Partito Democratico, in un’ultima dichiarazione ha dichiarato di essere propenso ad un ritorno della legge elettorale Mattarellum. Ma il segretario sembra aver fatto male i conti. Sì perché con l’ultima riforma del taglio dei parlamentari applicando il Mattarellum se si votasse domani, Letta consegnerebbe il paese in mano al Centrodestra. Sono favorevoli, ovviamente, i partiti di Salvini e della Meloni ma le dichiarazioni di Enrico Letta hanno lasciato l’amaro in bocca al Movimento 5 Stelle fortemente contrario. È uno scenario che consegnerebbe il governo al Centrodestra anche nel caso in cui Movimento 5 Stelle e PD corressero insieme ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Enrico Letta si è espresso sul ritorno del Mattarellum ma se ciò accadesse e si tornasse alle elezioni, ilavrebbe la maggioranza Enrico Letta, nuovo premier del Partito Democratico, in un’ultima dichiarazione ha dichiarato di essere propenso ad un ritorno della legge elettorale Mattarellum. Ma il segretario sembra aver fatto male i conti. Sì perché con l’ultima riforma del taglio dei parlamentari applicando il Mattarellum se sidomani, Letta consegnerebbe il paese in mano al. Sono favorevoli, ovviamente, i partiti di Salvini e della Meloni ma le dichiarazioni di Enrico Letta hanno lasciato l’amaro in bocca al Movimento 5 Stelle fortemente contrario. È uno scenario che consegnerebbe il governo alanche nel caso in cui Movimento 5 Stelle e PD corressero insieme ...

borghi_claudio : @antoniobi63 Avremmo potuto... era un mio cruccio sin dai tempi della trattativa ?? La penso ancora così adesso. - francesco6684 : La media dei sondaggi di Youtrend per Agi dice che il Pd è ancora in forte calo, mentre il MoVimento 5 Stelle conti… - MartinKeufaver : @matteosalvinimi Il centrodestra è corresponsabile della morte delle PMI e chi ancora lo vota si pone fuori dalla grazia di Dio - CarmenPuglies16 : RT @SempreLibero2: La media dei sondaggi di Youtrend per Agi dice che il Pd è ancora in forte calo, mentre il MoVimento 5 Stelle continua a… - SempreLibero2 : La media dei sondaggi di Youtrend per Agi dice che il Pd è ancora in forte calo, mentre il MoVimento 5 Stelle conti… -