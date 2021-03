Non ci sono più i supereroi di una volta: dopo 80 anni Capitan America diventa gay in un fumetto (Di giovedì 18 marzo 2021) Capitan America diventa gay. Per la prima volta in 80 anni di storia del fumetto della Marvel, un omosessuale raccoglierà lo scudo del supereroe. Un adolescente che “rappresenta gli oppressi e i dimenticati” diventerà il primo personaggio LGBTQ + ad assumere il ruolo di Capitan America. Marvel Comics celebra infatti l’ottantesimo anniversario dell’eroe statunitense, creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941, con il lancio di una nuova serie a fumetti, ‘The United States of Captain America‘, in cui il Capitano in carica Steve Rogers farà un viaggio attraverso gli Stati Uniti per ritrovare il suo scudo perduto e incontrerà persone di “tutti i ceti sociali” che hanno indossato il mantello di Captain ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021)gay. Per la primain 80di storia deldella Marvel, un omosessuale raccoglierà lo scudo del supereroe. Un adolescente che “rappresenta gli oppressi e i dimenticati” diventerà il primo personaggio LGBTQ + ad assumere il ruolo di. Marvel Comics celebra infatti l’ottantesimoversario dell’eroe statunitense, creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941, con il lancio di una nuova serie a fumetti, ‘The United States of Captain‘, in cui ilo in carica Steve Rogers farà un viaggio attraverso gli Stati Uniti per ritrovare il suo scudo perduto e incontrerà persone di “tutti i ceti sociali” che hanno indossato il mantello di Captain ...

