Elisabetta Gregoraci, gli auguri al figlio Nathan: “La gioia più grande” (Di giovedì 18 marzo 2021) Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram dei dolcissimi auguri per il compleanno del figlio Nathan Falco. Il piccolo, che è già una star sul social con un profilo (gestito dalla mamma) da 141mila follower, è nato il 18 marzo del 2010 e ha spento undici candeline. Un traguardo che mamma Elisabetta ha voluto festeggiare con un post che racchiude alcuni momenti felici trascorsi insieme all’amato figlio. Non sono mancati gli auguri da parte dei fan e degli amici vip della Gregoraci come Vittoria Belvedere, Melissa Satta, Caterina Balivo ma soprattutto Marzia Gregoraci, la zia che lo adora tanto. “Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021)ha condiviso su Instagram dei dolcissimiper il compleanno delFalco. Il piccolo, che è già una star sul social con un profilo (gestito dalla mamma) da 141mila follower, è nato il 18 marzo del 2010 e ha spento undici candeline. Un traguardo che mammaha voluto festeggiare con un post che racchiude alcuni momenti felici trascorsi insieme all’amato. Non sono mancati glida parte dei fan e degli amici vip dellacome Vittoria Belvedere, Melissa Satta, Caterina Balivo ma soprattutto Marzia, la zia che lo adora tanto. “Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia ...

