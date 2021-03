Roma, Virginia Raggi a sostegno dei ristoratori: ‘Tavolini all’aperto gratis per ristoranti e locali per tutto il 2021’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Lazio è in zona rossa da lunedì scorso e, tra le tante attività, anche bar e ristoranti sono chiusi al pubblico. Eppure, la sindaca di Roma Virginia Raggi non si ferma e continua a sostenere i ristoratori: la prima cittadina ha proposto di mantenere per tutto il 2021 una misura messa in piedi proprio nella Capitale durante il primo lockdown. Tavolini all’aperto gratis per tutti i locali, un modo per aiutare le categorie in difficoltà e garantire la distanza di sicurezza tra i clienti, con il rispetto di ogni protocollo. Leggi anche: Zona arancione Roma e Lazio prima di Pasqua: c’è la possibile data La richiesta al Governo è che ci siano ulteriori risorse e che venga autorizzata la deroga ai vincoli di Soprintendenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Lazio è in zona rossa da lunedì scorso e, tra le tante attività, anche bar esono chiusi al pubblico. Eppure, la sindaca dinon si ferma e continua a sostenere i: la prima cittadina ha proposto di mantenere peril 2021 una misura messa in piedi proprio nella Capitale durante il primo lockdown. Tavoliniper tutti i, un modo per aiutare le categorie in difficoltà e garantire la distanza di sicurezza tra i clienti, con il rispetto di ogni protocollo. Leggi anche: Zona arancionee Lazio prima di Pasqua: c’è la possibile data La richiesta al Governo è che ci siano ulteriori risorse e che venga autorizzata la deroga ai vincoli di Soprintendenza ...

