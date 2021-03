Galli sbrocca: “Stufo delle critiche, io mai percepito compensi per le interviste tv” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – Massimo Galli, il più incompreso tra gli infettivologi televisivi. Che malfidati questi italiani: pensano che il presenzialismo del primario del Sacco sia legato alla percezione di compensi monetari per ogni singola intervista, intervento televisivo o dichiarazione rilasciata. Niente di più sbagliato, e Galli ne ha le tasche piene: lui lo fa gratis. Massimo Galli si è stufato «Sono Stufo di ripeterlo: non ho mai richiesto, né percepito alcun compenso per le mie partecipazioni a programmi televisivi, né per le interviste a giornali». Non è la prima volta, peraltro, che Massimo Galli ha dovuto precisare il concetto. Lo aveva già fatto a giugno dello scorso anno anno, ad Agorà: «Il sottoscritto non ha mai avuto nessun tipo di retribuzione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – Massimo, il più incompreso tra gli infettivologi televisivi. Che malfidati questi italiani: pensano che il presenzialismo del primario del Sacco sia legato alla percezione dimonetari per ogni singola intervista, intervento televisivo o dichiarazione rilasciata. Niente di più sbagliato, ene ha le tasche piene: lui lo fa gratis. Massimosi è stufato «Sonodi ripeterlo: non ho mai richiesto, néalcun compenso per le mie partecipazioni a programmi televisivi, né per lea giornali». Non è la prima volta, peraltro, che Massimoha dovuto precisare il concetto. Lo aveva già fatto a giugno dello scorso anno anno, ad Agorà: «Il sottoscritto non ha mai avuto nessun tipo di retribuzione ...

