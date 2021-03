Temptation island, Filippo Bisciglia sbugiarda Pietro Delle Piane: la rivelazione (Di martedì 16 marzo 2021) E’ in corso una querelle in casa Mediaset, esplosa per via di Pietro Delle Piane che a Live- non è la D’Urso ha dichiarato di aver recitato un copione a Temptation island 2020 e sulla quale ora dice la sua Filippo Bisciglia. Alle compromettenti dichiarazioni dell’attore, il conduttore del docu-reality sui tradimenti ha ribattuto a tono, lanciando un post a mezzo social, con l’intento di smascherare il diretto interessato. Nell’intervento Bisciglia ha, quindi, ricordato le lacrime versate dall’attore sull’isola Delle tentazioni per il rimorso dei comportamenti errati avuti nei riguardi della fidanzata storica Antonella Elia, segno che lui non fingesse un ruolo nel format. Tutto questo e molto altro ancora, vi svisceriamo qui di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 marzo 2021) E’ in corso una querelle in casa Mediaset, esplosa per via diche a Live- non è la D’Urso ha dichiarato di aver recitato un copione a2020 e sulla quale ora dice la sua. Alle compromettenti dichiarazioni dell’attore, il conduttore del docu-reality sui tradimenti ha ribattuto a tono, lanciando un post a mezzo social, con l’intento di smascherare il diretto interessato. Nell’interventoha, quindi, ricordato le lacrime versate dall’attore sull’isolatentazioni per il rimorso dei comportamenti errati avuti nei riguardi della fidanzata storica Antonella Elia, segno che lui non fingesse un ruolo nel format. Tutto questo e molto altro ancora, vi svisceriamo qui di ...

