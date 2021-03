Dpcm Draghi, torna l’autocertificazione per uscire di casa: il nuovo modulo (Di sabato 13 marzo 2021) Nuova stretta contro il Covid e l'autocertificazione torna protagonista, soprattutto nelle 11 regioni che saranno in zona rossa da lunedì 15 marzo. L'Italia sarà in zona rossa a Pasqua 2021 dal 3 al 5 aprile come stabilisce il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri: il dl comprende misure valide da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile per contrastare la diffusione del Coronavirus. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo, dieci quelle che diventeranno zona rossa sempre dal 15 marzo. Sul sito del ministero dell'Interno si trova il modulo di autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. l’autocertificazione, modulo che giustifica ... Leggi su howtodofor (Di sabato 13 marzo 2021) Nuova stretta contro il Covid e l'autocertificazioneprotagonista, soprattutto nelle 11 regioni che saranno in zona rossa da lunedì 15 marzo. L'Italia sarà in zona rossa a Pasqua 2021 dal 3 al 5 aprile come stabilisce ildecreto approvato dal Consiglio dei ministri: il dl comprende misure valide da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile per contrastare la diffusione del Coronavirus. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo, dieci quelle che diventeranno zona rossa sempre dal 15 marzo. Sul sito del ministero dell'Interno si trova ildi autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.che giustifica ...

