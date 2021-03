Lazio, Zingaretti presenta nuova giunta con M5S (Di venerdì 12 marzo 2021) “Via l’assessore Sartore, che ha seguito le deleghe al bilancio ed è stata fondamentale per poter dire che il Lazio ha un bilancio virtuoso, forte e che ora fa parte nuovo governo Draghi, e Pugliese che, con la sua passione e la serietà, rimane per la Regione una risorsa straordinaria: si occuperà di un settore strategico, quello del cinema e l’audiovisivo”. Ha iniziato così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, nell’elencare la nuova giunta. “Entrano Roberta Lombardi, in questi mesi capogruppo regionale, con deleghe strategiche per affrontare il tema dell’ambiente, e Valentina Corrado – continua Zingaretti – che si occuperà del rilancio del settore turismo, di enti locali, sicurezza urbana e polizia locale. Nella squadra anche la dottoressa D’Ercole, direttore generale ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) “Via l’assessore Sartore, che ha seguito le deleghe al bilancio ed è stata fondamentale per poter dire che ilha un bilancio virtuoso, forte e che ora fa parte nuovo governo Draghi, e Pugliese che, con la sua passione e la serietà, rimane per la Regione una risorsa straordinaria: si occuperà di un settore strategico, quello del cinema e l’audiovisivo”. Ha iniziato così Nicola, presidente della Regione, nell’elencare la. “Entrano Roberta Lombardi, in questi mesi capogruppo regionale, con deleghe strategiche per affrontare il tema dell’ambiente, e Valentina Corrado – continua– che si occuperà del rilancio del settore turismo, di enti locali, sicurezza urbana e polizia locale. Nella squadra anche la dottoressa D’Ercole, direttore generale ...

