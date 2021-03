Il Nasdaq ha il fiatone e non è solo un colpo di Tesla

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) Venticinque anni fa era il listino di Borsa simbolo di una nuova era. Nato nel 1971, a fine anni ’90 in piena new economy ilconobbe il suo primo boom. Finito in malo modo, visto che l’esplosione dei titoli altro non era che una bolla, scoppiata al passaggio del 2000. Oggi il copione è diverso, il listino tecnologico più famoso al mondo sta vivendo settimane tutt’altro che euforiche, con i titoli portanti, quelli che durante la pandemia hanno guadagnato più di tutti, costantemente sotto pressione. Lo si è capito, come se ce ne fosse ancora bisogno, anche nelle ultime ore. L’indice tecnologico di New York ieri ha lasciato sul terreno il 2,41%, con tutti i titoli Tech in difficoltà: dal -4,2% di Apple al -5,8% di. Risultato, dai picchi di metà febbraio, ilha perso oltre il 10% di terreno aprendo così quella che sui ...