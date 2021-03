Harry e Meghan alla Cbs: rivelazioni e accuse di razzismo a corte. L’ex attrice: ho pensato al suicidio. La Regina non commenta (Di lunedì 8 marzo 2021) Il principe Harry e Meghan Markle aspettano una bambina che nascerà in estate. L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'attesa intervista con Oprah Winfrey andata in onda sulla Cbs e che sta facendo discutere tutto il mondo. Una sorta di resa dei conti in cui Meghan, soprattutto, ha svelato dettagli prima ignoti, come il matrimonio segreto a tre giorni dalle nozze ufficiali, per avere un momento "solo per loro", e si è tolta diversi "sassolini dalle scarpe" nei confronti della Casa Reale, mai però facendo riferimento diretto alla Regina Elisabetta.Ha elencato una serie di motivi per spiegare la decisione di trasferirsi con Harry a Los Angeles e cambiare vita. In un passaggio ha detto che solo dopo il matrimonio "tutto ha iniziato a peggiorare" e ha "capito che non solo non era ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 marzo 2021) Il principeMarkle aspettano una bambina che nascerà in estate. L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'attesa intervista con Oprah Winfrey andata in onda sulla Cbs e che sta facendo discutere tutto il mondo. Una sorta di resa dei conti in cui, soprattutto, ha svelato dettagli prima ignoti, come il matrimonio segreto a tre giorni dalle nozze ufficiali, per avere un momento "solo per loro", e si è tolta diversi "sassolini dalle scarpe" nei confronti della Casa Reale, mai però facendo riferimento direttoElisabetta.Ha elencato una serie di motivi per spiegare la decisione di trasferirsi cona Los Angeles e cambiare vita. In un passaggio ha detto che solo dopo il matrimonio "tutto ha iniziato a peggiorare" e ha "capito che non solo non era ...

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - Corriere : Meghan alla Cbs: «Ho pensato al suicidio» ed Harry «nessun aiuto da mio padre» - TV8it : Domani sera Harry e Meghan si raccontano a Oprah Winfrey in un’intervista che TV8 ha in esclusiva per l’Italia. Vi… - giammi96it : RT @yleniaindenial: Meghan e Harry che distruggono la royal family e ci danno del materiale per le prossime stagioni di The Crown dove Megh… - astorremanfredi : 'C’è un solo momento di sincerità in tutta questa farsesca l’intervista. Quando Oprah chiede ad Harry: “Se non ci f… -