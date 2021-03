Il ritorno di Bugo a Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Diciamocelo chiaramente: prima di Sanremo 2020 pochissimi – fatta eccezione per gli appassionati e i fan – conoscevano Christian Bugatti in arte Bugo. Invece sono bastati un’accoppiata (solo sulla carta) vincente con Morgan, battibecchi da backstage, un fuoriprogramma con tanto di testo modificato dal frontman dei Bluvertigo (che è stato) fin troppo Sincero. Il risultato: una fuga del cantautore di Rho che è entrato, di diritto, Nel giro giusto e nella storia del Festival. La domanda “dov’è Bugo?” diventa il leitmotiv tra palco e platea, durante e dopo la kermesse. Ma Bugo non ci pensa proprio a rientrare on stage, il pezzo viene squalificato dalla gara generando views come se non ci fosse un domani, gif, meme e persino un videogame. Poi, Mister Bugatti prende il volo: Nei momenti così uno come lui cavalca l’onda e ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) Diciamocelo chiaramente: prima di2020 pochissimi – fatta eccezione per gli appassionati e i fan – conoscevano Christian Bugatti in arte. Invece sono bastati un’accoppiata (solo sulla carta) vincente con Morgan, battibecchi da backstage, un fuoriprogramma con tanto di testo modificato dal frontman dei Bluvertigo (che è stato) fin troppo Sincero. Il risultato: una fuga del cantautore di Rho che è entrato, di diritto, Nel giro giusto e nella storia del Festival. La domanda “dov’è?” diventa il leitmotiv tra palco e platea, durante e dopo la kermesse. Manon ci pensa proprio a rientrare on stage, il pezzo viene squalificato dalla gara generando views come se non ci fosse un domani, gif, meme e persino un videogame. Poi, Mister Bugatti prende il volo: Nei momenti così uno come lui cavalca l’onda e ...

