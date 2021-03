Controlli anti-Covid dei Nas in 382 bar di ospedali pubblici e privati: uno su tre viola le normative igienico-sanitarie (Di martedì 2 marzo 2021) In un bar su tre all’interno degli ospedali italiani sono state riscontrate irregolarità nel rispetto delle norme anti-Covid. È quanto hanno accertato le ispezioni dei Carabinieri del Nas nelle strutture ospedaliere pubbliche e private per verificare la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delle normative per il contrasto alla diffusione del virus. Sono stati 382 i bar e servizi di ristoro ispezionati e in 132 casi sono state individuate irregolarità. La maggior parte riguardano la mancanza di gel disinfettante e mascherine, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la scarsa pulizia e sanificazione dei locali, la mancata apposizione di cartelli indicativi del numero massimo di avventori ammessi. Nei casi più gravi è stato constatato il sovraffollamento nell’esercizio, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) In un bar su tre all’interno degliitaliani sono state riscontrate irregolarità nel rispetto delle norme. È quanto hanno accertato le ispezioni dei Carabinieri del Nas nelle struttureere pubbliche e private per verificare la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delleper il contrasto alla diffusione del virus. Sono stati 382 i bar e servizi di ristoro ispezionati e in 132 casi sono state individuate irregolarità. La maggior parte riguardano la mancanza di gel disinfettante e mascherine, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la scarsa pulizia e sanificazione dei locali, la mancata apposizione di cartelli indicativi del numero massimo di avventori ammessi. Nei casi più gravi è stato constatato il sovraffollamento nell’esercizio, come ...

