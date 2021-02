Trump torna e attacca: “Biden un disastro” (Di domenica 28 febbraio 2021) “Vi manco già? Biden ha iniziato in modo disastroso”. Donald Trump si presenta sul palco della conferenza CPAC a Orlando, in Florida, e si riprende il centro della scena politica americana. “Il nostro viaggio è stato incredibile, è cominciato 4 anni fa ed è tutt’altro che finito. Alla fine, vinceremo. Noi vinceremo e l’America sarà più forte che mai. Siamo qui per parlare del futuro del nostro movimento, del nostro partito, della nostra amata nazione. Continuerò a lottare al vostro fianco, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: vincere. Non creo un nuovo partito, abbiamo il partito repubblicano, sarà più unito e forte che mai”, dice l’ex presidente. “Saremo uniti e forti come non siamo mai stati”, aggiunge. “Sapevamo che l’amministrazione Biden sarebbe andata male, ma nessuno di noi immaginava che sarebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) “Vi manco già?ha iniziato in modoso”. Donaldsi presenta sul palco della conferenza CPAC a Orlando, in Florida, e si riprende il centro della scena politica americana. “Il nostro viaggio è stato incredibile, è cominciato 4 anni fa ed è tutt’altro che finito. Alla fine, vinceremo. Noi vinceremo e l’America sarà più forte che mai. Siamo qui per parlare del futuro del nostro movimento, del nostro partito, della nostra amata nazione. Continuerò a lottare al vostro fianco, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: vincere. Non creo un nuovo partito, abbiamo il partito repubblicano, sarà più unito e forte che mai”, dice l’ex presidente. “Saremo uniti e forti come non siamo mai stati”, aggiunge. “Sapevamo che l’amministrazionesarebbe andata male, ma nessuno di noi immaginava che sarebbe ...

