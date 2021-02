Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 17:15 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CASSIA CODE TRA RACCORDO E GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO SULLA SALARIA CODE PER LAVORI ALTEZZA SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE SULLA NOMENTANA CODE TRA RACCORDO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MALAFEDE TRASPORTO PUBBLICO CORSE CANCELLATE SULLA Roma CIVITA VITERBO SERVIZIO METROPOLITANO TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE E’ STATA ATTIVATA LA ZONA ROSSA PER I COMUNI DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021)DEL 25 FEBBRAIOORE 15.20 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CASSIA CODE TRA RACCORDO E GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO SULLA SALARIA CODE PER LAVORI ALTEZZA SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE SULLA NOMENTANA CODE TRA RACCORDO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MALAFEDE TRASPORTO PUBBLICO CORSE CANCELLATE SULLACIVITA VITERBO SERVIZIO METROPOLITANO TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE E’ STATA ATTIVATA LA ZONA ROSSA PER I COMUNI DI ...

rotaruchristina : RT @romamobilita: #Viabilità #Roma, rallentamenti sulla Cassia tra Via Oriolo Romano e Via di Grottarossa in direzione Gra - romamobilita : #Viabilità #Roma. rallentamenti sulla Pontina nel tratto compreso tra Tor de' Cenci e Gra in direzione Centro - romamobilita : #Viabilità #Roma, rallentamenti sulla Cassia tra Via Oriolo Romano e Via di Grottarossa in direzione Gra - romamobilita : #Viabilità #Roma, sul #Gra traffico intenso tra Autostrada Roma-Fiumicino e Tuscolana in direzione esterna - romamobilita : #Viabilità #Roma, sul #Gra traffico intenso nel tratto compreso tra Cassia Bis e Appia in direzione interna -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma La Milano - Sanremo condizionata dalla nuova ondata di contagi ... che ha deciso di rinunciare all'installazione delle tribune a ridosso dell'arrivo in via Roma. '... La polizia municipale e il servizio viabilità si sono già attivati, seguendo la falsariga della scorsa ...

Elezioni Roma 2021, Stefàno: 'No a Raggi bis, disponibile a candidarmi sindaco' ... Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale in quota M5S, annuncia di ... Stefàno ha attaccato la sindaca sul progetto per la nuova viabilità in via La Spezia. È stato un ...

