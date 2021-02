Covid: La sparata di Bassetti: serve una legge contro chi non fa il vaccino (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha dichiarato che medici, infermieri e altri operatori sanitari no vax non dovrebbero lavorare. “Io sarei per la posizione che, chi non si vaccina per il Covid, debba essere reso inabile a svolgere le mansioni del lavoro da parte dei medici competenti, o addirittura, che venga messo nella condizione di essere allontanato dal lavoro da una legge nazionale”. Questo, ha spiegato, all’Agi, “finora non è stato fatto per volontà politica”. “A ottobre o novembre si sarebbe dovuta fare una legge nazionale su questo. Non è stata fatta e questo ha messo le amministrazioni ospedaliere, e non solo, in grande difficoltà. Perché da un lato è stato detto di vaccinarsi, ma dall’altro non sono state messe sul ... Leggi su improntaunika (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha dichiarato che medici, infermieri e altri operatori sanitari no vax non dovrebbero lavorare. “Io sarei per la posizione che, chi non si vaccina per il, debba essere reso inabile a svolgere le mansioni del lavoro da parte dei medici competenti, o addirittura, che venga messo nella condizione di essere allontanato dal lavoro da unanazionale”. Questo, ha spiegato, all’Agi, “finora non è stato fatto per volontà politica”. “A ottobre o novembre si sarebbe dovuta fare unanazionale su questo. Non è stata fatta e questo ha messo le amministrazioni ospedaliere, e non solo, in grande difficoltà. Perché da un lato è stato detto di vaccinarsi, ma dall’altro non sono state messe sul ...

