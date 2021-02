Coronavirus | le varianti inglese e brasiliana arrivano nel Lazio | quattro Comuni in zona rossa | chiusa una scuola

(Di martedì 23 febbraio 2021), lenel. Mentre oggi si registrano 889 casi positivi al virus, a fronte di circa 10 mila tamponi nel(+2.013) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, preoccupano le mutazioni del Covid., varanti Covid: 4inLe cosiddettesi affacciano infatti nele oggi è stata istituita la quartaa Torrice (FR). La località va dunque ad aggiungersi a Roccagorga, in provincia di Latina, Colleferro e Carpineto Romano, con questi ultimi due situati in Provincia di Roma. Variante: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus varianti

RomaToday

Si tratta di zone che preoccupano particolarmente per l'alto numero di nuovi contagi e per la diffusione delledel. Le nuove misure entreranno in vigore dalle 18 di oggi, con un'...... a partire dal rapporto aggiornato dell'Iss sulleatteso per venerdì. Loading... Riunione ... vaccinazioni a rilento tra click day e ritardi: impossibile finire a marzooggi. Draghi ...Ieri i guariti sono stati 10.335, i nuovi casi 9.630 con 170.672 tamponi processati e tasso di positività del 5,6%. Sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I ...Varianti covid. Quante sono e dove sono le zone rosse in Italia oggi. Lista comuni in zona rossa o arancione rafforzata regione per regione e il rischio Lombardia Varianti covid Italia – La diffusione ...