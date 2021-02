GazzettAvellino : Utenze telefoniche attivate a soggetto ignaro, denunciato dai Carabinieri a Monteforte Irpino. - irpiniatimes1 : PROCACCIATORE D’AFFARI ATTIVA UTENZE TELEFONICHE A NOME DI UN IMPRENDITORE: IDENTIFICATO E DENUNCIATO - bassairpinia : Procacciatore d’affari attiva utenze telefoniche a nome di un imprenditore: identificato e denunciato dai carabinie… - occhio_notizie : Stipula contratti falsi per l'attivazione di utenze telefoniche: denunciato 25enne - giancarloalber9 : dopo la prima ondata pandemica in Cina, fonti di stampa dei Gesuiti parlano di 21 milioni di utenze telefoniche in… -

... ritenuto responsabile dei reati di " Truffa " e " Sostituzione di persona ", per aver stipulato falsi contratti per l'attivazione di, al fine di ricevere il relativo compenso ...... materie prime, semilavorati, materiali di consumo; locazione di immobili o affitto apparecchiature di produzione;(energia, acqua, riscaldamento,e connettività); premi per ...L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato un ...L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. I Carabinieri della Stazione di ...