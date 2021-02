Pietro Serino capo di Stato Maggiore dell’Esercito | è un ex della Nunziatella

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Cambio al vertice: il generaleè il nuovodi, nominato dal Consiglio dei ministri al posto di Salvatore Farina, che lascia per sopraggiunti limiti di età.era attualmentedi Gabinetto del ministeroDifesa Lorenzo Guerini. Ha battuto, nella sfida a tre, gli altri papabili, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi responsabile logisticoe il numero uno del Coi Luciano Portolano. Nato a Roma il 3 giugno 1960, due figli – Daniele e Francesco – tifosoLazio e appassionato di moto il generale di Corpo d’Armataha frequentato la scuola militare di Napoli ‘’ e poi ...

Si tratta del generale, attuale capo di Gabinetto del ministro Lorenzo Guerini. Nella serata di ieri vi è stato un incontro tra le Regioni e il governo per discutere in relazione alla ...Il Consiglio dei ministri ha nominato, poi, il generalenuovo capo di stato maggiore dell'Esercito , secondo quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione. Il ...Cambio al vertice dell'esercito: il generale Pietro Serino è il nuovo Capo di Stato Maggiore, nominato dal Consiglio dei ministri al posto di Salvatore ...