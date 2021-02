Vaticano | si è dimesso il cardinal Robert Sarah

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 20 febbraio 2021) Francesco Boezi Papa Francesco ha accettato la rinuncia del. Il"privato" di un'altra voce in difesa della civiltà occidentale Ilsi èda prefetto della Congregazione per il Culto divino e per la Disciplina dei sacramenti. Come prevede la formula, poco fa è stata data la notizia dell'accettazione delle dimissioni da parte di papa Francesco.è considerato un conservatore. Anche per questo motivo la notizia sta suscitando parecchio clamore, non solo negli ambienti che guardano al porporato africano come ad un riferimento dottrinale.ha raggiunto l'età di settantacinque anni: quella per cui la pensione in...