**Governo: Granato a Crimi, 'non siamo utili idioti di nessuno'** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Caro Vito, sono lieta di aver servito il Movimento 5 Stelle finché ho ritenuto in fede e coscienza che il Movimento 5 Stelle servisse i cittadini attraverso un progetto politico orientato al bene collettivo. Da qualche tempo la linea a noi sembra deviata da un progetto politico condiviso fatto per i cittadini ad uno non condiviso con nessuno fatto a beneficio di pochi che va da tutt'altra parte. Non siamo gli utili idioti di nessuno". Così su Facebook la senatrice Bianca Laura Granato, tra i 15 espulsi dal capo politico del Movimento."Se vi piace gestire un gruppo politico in maniera personalistica e autoritaria con lo stesso soggetto che assolve alla funzione di capo politico facente funzioni e membro anziano del Comitato di garanzia, ossia controllore e controllato, fate pure, non ...

