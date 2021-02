MicroStrategy | prestito da 600 milioni di dollari per acquistare bitcoin

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società di Business Intelligence e Analytics, ha annunciato che intende raccogliere 600diattraverso la vendita privata di obbligazioni convertibili per finanziare l’acquisto di. Con questa emissione arriva a 900diil debito totale contratto per comprare la più popolare delle criptovalute. La società è stata uno dei grandi investitori che, supportando l’aumento delcon ingenti acquisti, ha segnalato che il rally del secondo semestre 2020 era diverso da quello del 2017, ovvero sostenuto da investitori istituzionali e aziende note. Il CEO di, Michael Saylor, è uno dei più convinti sostenitori deltra i grandi businessmen americani, alla ...

Ultime Notizie dalla rete : MicroStrategy prestito

Il Messaggero

Il CEO di, Michael Saylor, è uno dei più convinti sostenitori del bitcoin tra i grandi businessmen americani, alla pari del fondatore di Tesla Elon Musk. Secondo un calcolo Reuters, la ...Nel dicembre 2020,ha annunciato di avere preso in650 milioni per acquistare 70.784 Bitcoin a un costo complessivo di 1,1 miliardi (oggi valgono 2,5 miliardi), contribuendo ...(Teleborsa) – MicroStrategy, società di Business Intelligence e Analytics, ha annunciato che intende raccogliere 600 milioni di dollari attraverso la vendita privata di obbligazioni ...Microstrategy potrebbe procedere con nuovi acquisti di bitcoin. Infatti la società, che ha già investito più di un miliardo di dollari in BTC, intende raccogliere altri 600 milioni di dollari per acqu ...