Colosseo | sanzioni e daspo per centurioni

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – Continuano i controlli da parte della Polizia Locale a tutela del decoro e per contrastare i fenomeni legati all’abusivismo commerciale. Ieri mattina agenti del I Gruppo ‘Trevi’ hanno fermato due cittadini di nazionalita’ italiana di 47 e 50 anni vestiti da ‘’ che cercavano di avvicinare turisti e passanti in largo Agnesi: i due sono stati fermati e, una volta terminate le procedure di identificazione, e’ stata applicata una sanzione di 400 euro e un ordine di allontanamento secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Posti sotto sequestro i costumi. In totale sono circa mille gli articoli sequestrati nella sola giornata di ieri al termine dei controlli nelle principali vie e piazze del Centro Storico e del quartiere Prati. Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale.

