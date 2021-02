Real Madrid, Isco fuori dal progetto di Zidane: non solo la Juventus su di lui (Di lunedì 15 febbraio 2021) Isco non rientra più nei piani di Zinedine Zidane al Real Madrid: il fantasista spagnolo è corteggiato da diversi club come la Juventus Isco in uscita dal Real Madrid, il talento spagnolo sta giocando sempre meno e al momento non sembra rientrare nei progetti di Zinedine Zidane. Dopo diversi rumors relativi all’estate scorsa, a giugno Isco potrebbe Realmente lasciare i blancos in cambio di un’offerta adeguata. Al momento la Juventus, che non cerca giocatori in quel ruolo, sembra mantenere le distanze sul giocatore mentre resta vivo quello di altri club di Liga e Premier. Per comprendere al meglio il destino di Isco – scrive Fabrizio Romano – si dovranno prima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021)non rientra più nei piani di Zinedineal: il fantasista spagnolo è corteggiato da diversi club come lain uscita dal, il talento spagnolo sta giocando sempre meno e al momento non sembra rientrare nei progetti di Zinedine. Dopo diversi rumors relativi all’estate scorsa, a giugnopotrebbemente lasciare i blancos in cambio di un’offerta adeguata. Al momento la, che non cerca giocatori in quel ruolo, sembra mantenere le distanze sul giocatore mentre resta vivo quello di altri club di Liga e Premier. Per comprendere al meglio il destino di– scrive Fabrizio Romano – si dovranno prima ...

