VIDEO Luna Rossa-Ineos UK 4-0: rivivi le regate di domenica 14 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Le seconda giornata di regate della finale di Prada Cup è stata trionfale per Luna Rossa che ha portato a casa due successi grazie ai quali allunga sul 4-0 nella sfida contro Ineos UK. Nonostante le imbarcazioni abbiano mostrato potenzialità non troppi differenti, l’arma in più per l’equipaggio italiano è stata la capacità di gestire il match race da parte dei due timonieri Francesco Bruni e James Spithill. In entrambe le sfide odierne Luna Rossa è partita meglio ma il vero segreto è stato portare la sfida sul piano della tecnica, con un numero elevatissimo di virate tutte calibrate in maniera perfetta. Nonostante due successi che consentono all’equipaggio italiano di allungare in maniera importante, ricordiamo che vince la Prada Cup l’imbarcazione che ottiene sette vittorie, i ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Le seconda giornata didella finale di Prada Cup è stata trionfale perche ha portato a casa due successi grazie ai quali allunga sul 4-0 nella sfida controUK. Nonostante le imbarcazioni abbiano mostrato potenzialità non troppi differenti, l’arma in più per l’equipaggio italiano è stata la capacità di gestire il match race da parte dei due timonieri Francesco Bruni e James Spithill. In entrambe le sfide odierneè partita meglio ma il vero segreto è stato portare la sfida sul piano della tecnica, con un numero elevatissimo di virate tutte calibrate in maniera perfetta. Nonostante due successi che consentono all’equipaggio italiano di allungare in maniera importante, ricordiamo che vince la Prada Cup l’imbarcazione che ottiene sette vittorie, i ...

Pacatosu1 : RT @mywifeluna: Tanti bacini dalla vostra morbidosa ??Luna?? - SciarraGroupNy : Luna Rossa???? ITA -Ineos ????UK. 4-0 Siamo sulla strada giusta. Bisogna vincerne altre 3 (other 18 legs) Next matc… - MarroccoAurora : Vela, Luna Rossa batte gli inglesi di Ineos. La clip profetica: 'Gli italiani stanno arrivando'… - wife_luna : Buon San Valentino a tutti ??la festa dell Amore???????? - zazoomblog : VIDEO Luna Rossa magistrale in virata: manovre impeccabili Ineos finisce nello sporco. 4-0 in Prada Cup - #VIDEO… -