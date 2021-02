Electric Days Digital: la mobilità sostenibile nella città del futuro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il giorno di chiusura degli Electric Days Digital è l’occasione per abbinare il tema della mobilità sostenibile a quello delle città e della natura. Abbiamo ascoltato le voci di due personaggi molto diversi per formazione e retaggio culturale: da Milano l’architetto e urbanista Stefano Boeri, dall’Inghilterra il conduttore e attore Robert Llewellyn fondatore di Fully Charged, trai primi canali web e video a parlare di mobilità elettrica. https://www.youtube.com/watch?v=pOFDvYwUTuw&t=221s Secondo Stefano Boeri, siamo al capolinea del vecchio modo di funzionare delle città. La pandemia con la frantumazione della tripartizione del tempo delle persone (lavoro, residenza, tempo libero) ha spazzato via gli epicentri delle città ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il giorno di chiusura degliè l’occasione per abbinare il tema dellaa quello dellee della natura. Abbiamo ascoltato le voci di due personaggi molto diversi per formazione e retaggio culturale: da Milano l’architetto e urbanista Stefano Boeri, dall’Inghilterra il conduttore e attore Robert Llewellyn fondatore di Fully Charged, trai primi canali web e video a parlare dielettrica. https://www.youtube.com/watch?v=pOFDvYwUTuw&t=221s Secondo Stefano Boeri, siamo al capolinea del vecchio modo di funzionare delle. La pandemia con la frantumazione della tripartizione del tempo delle persone (lavoro, residenza, tempo libero) ha spazzato via gli epicentri delle...

de_martinifabio : Quali sono gli ostacoli alla mobilità elettrica da superare in Italia? Ce lo raccontano gli Electric Days Digital… - TeslaOwnersIT : ??Quanto può migliorare il motore elettrico? | Electric Days 2021 ?? - VanityFairIt : Ultimo giorno degli Electric Days Digital: ecco come seguire l’evento dedicato alla mobilità elettrica promosso da… - VanityFairIt : Intervenuta durante l’evento Electric Days Digital, l’attrice ha parlato del cambio di passo che tutti dobbiamo far… - EstebBeltramino : Electric Days: ibride, plug-in, elettriche. Come sceglierle? #motori -