Focolaio di variante inglese del coronavirus nella scuola di Bollate: scattano le chiusure (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una scuola di Bollate è stata chiusa perché tra le mura dell'istituto è divampato un Focolaio della variante inglese del coronavirus. È successo nella scuola primaria Marco Polo di Ospiate, frazione ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 11 febbraio 2021) Unadiè stata chiusa perché tra le mura dell'istituto è divampato undelladel. È successoprimaria Marco Polo di Ospiate, frazione ...

petergomezblog : Bollate, alle porte di Milano focolaio con 59 positivi in due scuole: “Ci sono alcuni casi di variante inglese”… - SkyTG24 : Covid Milano, focolaio variante inglese: chiuse tre scuole a Bollate - Corriere : Bollate, scoperto focolaio di variante inglese: il Comune chiude un asilo e una scuola primaria - Robbetta : RT @petergomezblog: Bollate, alle porte di Milano focolaio con 59 positivi in due scuole: “Ci sono alcuni casi di variante inglese” https:/… - DavidBlack1980 : Bollate, focolaio con 59 positivi in una scuola: 'Ci sono tre casi di variante inglese'. Ats: 'Tre istituti chiusi… -