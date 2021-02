Roma, Netflix apre la sede a Villino Rattazzi in via Boncompagni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'ufficio Netflix inizierà con uno staff di 40 dipendenti, che vanno dal marketing e pubbliche relazioni ai dirigenti di produzione Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'ufficioinizierà con uno staff di 40 dipendenti, che vanno dal marketing e pubbliche relazioni ai dirigenti di produzione

cronaca_news : Roma, Netflix apre la sede a Villino Rattazzi in via Boncompagni - abboapk : Welcome to Rome @netflix #Roma, #Netflix apre la sede a Villino Rattazzi in via Boncompagni - StraNotizie : Roma, Netflix apre la sede a Villino Rattazzi in via Boncompagni - rep_roma : Roma, Netflix apre la sede a Villino Rattazzi in via Boncompagni [di Alessandra Paolini] [aggiornamento delle 12:02] - Notiziedi_it : Roma, Netflix apre la sede a Villino Rattazzi in via Boncompagni -