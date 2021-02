NASCAR 2021, i favoriti: Chase Elliott pronto a difendere il titolo, attenzione ai giovani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tutto è pronto in Florida per l’inizio della stagione 2021 della NASCAR Cup Series. La Daytona 500, la prova più importante del campionato, inaugura una lunghissima maratona di 36 prove in cui tutto può succedere. È difficile intravedere un favorito vista la particolarità del regolamento che, a differenza del resto del motorsport, prevede i Playoffs per eleggere il campione. Se pensiamo che lo scorso anno Kevin Harvick vinse nove prove e non fu in grado di accedere alla finale, capite bene che tutto può essere ribaltato in pochi giri. Il candidato numero uno è Chase Elliott. Il #9 di casa Hendrick Motorsport, maestro dei circuiti non ovali, insegue la conferma dopo l’ottima stagione. L’alfiere di Chevrolet accoglie sotto la tenda di Hendrick Kyle Larson. Il nuovo #5 del gruppo rientra dopo una stagione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tutto èin Florida per l’inizio della stagionedellaCup Series. La Daytona 500, la prova più importante del campionato, inaugura una lunghissima maratona di 36 prove in cui tutto può succedere. È difficile intravedere un favorito vista la particolarità del regolamento che, a differenza del resto del motorsport, prevede i Playoffs per eleggere il campione. Se pensiamo che lo scorso anno Kevin Harvick vinse nove prove e non fu in grado di accedere alla finale, capite bene che tutto può essere ribaltato in pochi giri. Il candidato numero uno è. Il #9 di casa Hendrick Motorsport, maestro dei circuiti non ovali, insegue la conferma dopo l’ottima stagione. L’alfiere di Chevrolet accoglie sotto la tenda di Hendrick Kyle Larson. Il nuovo #5 del gruppo rientra dopo una stagione ...

I Mavericks sono la prima franchigia professionistica nel nord America a non suonare l'inno , cosa che succede abitualmente in tutte le leghe e anche nelle corse della NASCAR. Solo la MLS di calcio ...

... lanciandosi all'avventura nel WRC e nella NASCAR. Poi, nel 2012, il rientro all'ovile e l'inizio di una seconda carriera in F1 che sta durando tuttora. La stagione 2021 potrebbe essere l'ultima ...

Quando Kimi Räikkönen tentò una straordinaria avventura in Nascar in molti si stupirono, ma quella toccata e fuga sarebbe potuta durare di più ...

Con il Busch Clash la NASCAR 2021 ha finalmente inizio! ed è un inizio spettacolare, con un finale thrilling che vede prevalere Kyle Busch ...

