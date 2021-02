‘Gf Vip 5’, in Casa scoppia una furibonda lite tra Giulia Salemi e Stefania Orlando: ecco cos’è successo! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A meno di un mese dalla finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip continuano le liti e i dissapori all’interno della Casa, e questa volta le protagoniste sono state Stefania Orlando e Giulia Salemi. Giulia ha lamentato tutta una serie di mancanze da parte di Stefania, che reputava una sua amica, oltre al fatto che non si aspettava che la Orlando l’avesse nominata lo scorso lunedì: Da molte persone me lo aspettavo, non da te. Tu sei rimasta lontana da me. Mi parli alle spalle. Nei video hai usato ben altri toni. A me sarebbe dispiaciuto nominare chiunque. A seguito del quale Stefania ha prontamente risposto: Io non ti permetto di dire che sono una che parlo alle spalle. Tu mi vuoi far passare da stronza in tutti i modi, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A meno di un mese dalla finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip continuano le liti e i dissapori all’interno della, e questa volta le protagoniste sono stateha lamentato tutta una serie di mancanze da parte di, che reputava una sua amica, oltre al fatto che non si aspettava che lal’avesse nominata lo scorso lunedì: Da molte persone me lo aspettavo, non da te. Tu sei rimasta lontana da me. Mi parli alle spalle. Nei video hai usato ben altri toni. A me sarebbe dispiaciuto nominare chiunque. A seguito del qualeha prontamente risposto: Io non ti permetto di dire che sono una che parlo alle spalle. Tu mi vuoi far passare da stronza in tutti i modi, ...

