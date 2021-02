Previsioni estrazioni del Lotto | i numeri da giocare oggi

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ledeldi6 febbraio. Idaal, le probabilità, i pronostici e iritardatari LedelledeldiUltima estrazione della settimana per il gioco delche prenderà il via dalle ore 20 nella sede estrazionale di Roma. Sono dunque queste ore febbrili in cui gli appassionati del gioco più longevo d’Italia azzardano i loro. Ma quali sono ibuoni daal? Basandosi suiritardatari,spia e calcoli matematici ...