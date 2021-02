Covid, da lunedì in Abruzzo scuole superiori chiuse per 14 giorni (Di venerdì 5 febbraio 2021) commenta Ansa Il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha imposto 'l'attivazione della didattica a distanza per 14 giorni, a partire da lunedì, nelle scuole secondarie di secondo grado'. Nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) commenta Ansa Il governatore dell', Marco Marsilio, ha imposto 'l'attivazione della didattica a distanza per 14, a partire da, nellesecondarie di secondo grado'. Nel ...

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : #covid Rt nazionale fermo a 0,84 Sardegna in giallo da lunedì #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì 8 febbraio l'Alto Adige torna in lockdown #altoadige - statodelsud : Covid, le regioni che cambieranno colore da lunedì 8 febbraio. LA MAPPA - Pino__Merola : Covid, le regioni che cambieranno colore da lunedì 8 febbraio. LA MAPPA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Zone gialle 16 regioni e Trento (la Puglia resta arancione). L'Abruzzo chiude le scuole superiori

Regioni, novità nei colori all'indomani del monitoraggio fatto oggi dall'Iss. Lunedì la mappa del rischio Covid in Italia si comporrà dunque di 17 aree in giallo (16 Regioni e la provincia autonoma di Trento), 3 aree arancioni (Puglia, Umbria, dove la Regione va verso mini zone ...

Emergenza Covid a Cagliari, "Un ristorante su 5 ha già chiuso. E un altro 20 % potrebbe sparire nel 2021"

"C'è una confusione incredibile", aggiunge Argiolas, "la zona gialla ripartirà da lunedì, ma potremo tenere aperto solo fino alle 18. Di fatto è cambiato poco. Ci prepareremo per garantire il ...

Covid, Sardegna zona gialla da lunedì - Affaritaliani.it Affaritaliani.it Regioni, novità nei colori all'indomani del monitoraggio fatto oggi dall'Iss.la mappa del rischioin Italia si comporrà dunque di 17 aree in giallo (16 Regioni e la provincia autonoma di Trento), 3 aree arancioni (Puglia, Umbria, dove la Regione va verso mini zone ..."C'è una confusione incredibile", aggiunge Argiolas, "la zona gialla ripartirà da, ma potremo tenere aperto solo fino alle 18. Di fatto è cambiato poco. Ci prepareremo per garantire il ...