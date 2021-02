Se il Quirinale tenta il bluff… (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giocarsi così la carta Draghi potrebbe rivelarsi un grosso azzardo per due motivi. Il primo: stiamo spendendo una risorsa “definitiva” la cui credibilità personale è ai massimi livelli oggi, ma potrebbe venire “macchiata” in caso di insuccesso. Un elemento di cui lo stesso ex Governatore di Bankitalia ed ex Presidente di BCE potrebbe tener conto, se vedesse troppe insidie apparire sull’incerto sentiero verso la fiducia, inducendolo a non sciogliere la riserva, tirandosi fuori con eleganza da un maledetto trappolone. Il secondo: accetterà Draghi dei compromessi al ribasso con partiti riottosi e, a parole, antisistema e che poi, nei fatti, si sono rivelati più poltronisti di altri, rinunciando al contempo a quel “governo degli ottimati” che l’opinione pubblica si attende da un nome di tale prestigio? Improbabile. Il “sentiment” popolare su Draghi è duplice ed ambiguo: da un lato chi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giocarsi così la carta Draghi potrebbe rivelarsi un grosso azzardo per due motivi. Il primo: stiamo spendendo una risorsa “definitiva” la cui credibilità personale è ai massimi livelli oggi, ma potrebbe venire “macchiata” in caso di insuccesso. Un elemento di cui lo stesso ex Governatore di Bankitalia ed ex Presidente di BCE potrebbe tener conto, se vedesse troppe insidie apparire sull’incerto sentiero verso la fiducia, inducendolo a non sciogliere la riserva, tirandosi fuori con eleganza da un maledetto trappolone. Il secondo: accetterà Draghi dei compromessi al ribasso con partiti riottosi e, a parole, antisistema e che poi, nei fatti, si sono rivelati più poltronisti di altri, rinunciando al contempo a quel “governo degli ottimati” che l’opinione pubblica si attende da un nome di tale prestigio? Improbabile. Il “sentiment” popolare su Draghi è duplice ed ambiguo: da un lato chi ...

