Mariah Carey, sua sorella le fa causa e chiede una cifra enorme

Carriera, fama, dipendenze, infedeltà, Mariah Carey si è raccontata a 360° nella sua autobiografia, The Meaning of Mariah Carey. In un capitolo del libro la diva del pop ha parlato anche della sua sorella maggiore, Alison Carey: "Da bambina avevo sviluppato l'istinto di percepire quando la violenza stava arrivando. Quando avevo 12 anni, mia sorella mi ha drogato di Valium, mi ha offerto un mignolo pieno di c0ca, mi ha inflitto ustioni di terzo grado e ha cercato di vendermi a un protettore". Alison dopo aver saputo di quanto ha scritto Mariah ha deciso di denunciarla. La donna ha detto di essere 'profondamente ferita" e di aver subito 'grossi danni emotivi' dopo aver scoperto le parole della sorella famosa. Per questi motivi Alison ha ...

