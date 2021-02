Allarme covid al Comune di Salerno, due consiglieri della maggioranza positivi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli annunci sui social, forse anche per alzare la guardia fra coloro che li avessero incontrati. Due consiglieri della maggioranza del parlamentino cittadino guidato da Enzo Napoli annunciano il contagio da covid. Nel dettaglio il socialista Massimiliano Natella e il progressista Rocco Galdi. “Purtroppo nonostante l’attenzione profusa con l’utilizzo della mascherina, non sono riuscito ad evitare che il covid mi contagiasse, per fortuna sto bene, non ho particolari sintomi. – scrive Rocco Galdi su Facebook – Ho preferito comunicarlo pubblicamente in modo tale che se mi fosse sfuggito di avvisare qualcuno che fosse entrato in contatto con me possa venirne a conoscenza e fare i i dovuti accertamenti. Resto al servizio della comunità seppur virtualmente come sempre con ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli annunci sui social, forse anche per alzare la guardia fra coloro che li avessero incontrati. Duedel parlamentino cittadino guidato da Enzo Napoli annunciano il contagio da. Nel dettaglio il socialista Massimiliano Natella e il progressista Rocco Galdi. “Purtroppo nonostante l’attenzione profusa con l’utilizzomascherina, non sono riuscito ad evitare che ilmi contagiasse, per fortuna sto bene, non ho particolari sintomi. – scrive Rocco Galdi su Facebook – Ho preferito comunicarlo pubblicamente in modo tale che se mi fosse sfuggito di avvisare qualcuno che fosse entrato in contatto con me possa venirne a conoscenza e fare i i dovuti accertamenti. Resto al serviziocomunità seppur virtualmente come sempre con ...

