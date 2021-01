Giulia De Lellis attacca Alfonso Signorini e il GF Vip | “Che tristezza! Stanno esagerando”

Leggi su biccy

(Di sabato 30 gennaio 2021)Deè in vena di chiacchiere, perché dopo aver parlato dei suoi ex, ieri sera ha commentato il GF Vip. In onore della sua epica catfight del 2017 con, Giuliona è tornata a bacchettare il conduttore per aver fatto incontrare nuovamente Pierpaolo Pretelli con la Gregoraci. “La tristezza di questo momento. Questa è una cosa senza senso, non ho parole. Lasciassero stare questi due ragazzi. Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi.ora non c’è’. Ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla?è la sua attuale fidanzata. E lei, Elisabetta la sua vecchia fiamma. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò. Che tristezza solo ...