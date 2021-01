Atletica | Gianmarco Tamberi vola all’esordio | 2 32 ad Ancona! ” Un buon debutto | ma voglio fare di più”

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021)al suostagionale e inizia il 2021 con un botto di dimensioni fragorose. Il ribattezzato Halfshave ha saltato 2.32 metri nella sua Ancona: si tratta della miglior prestazione mondiale stagionale (anche se siamo soltanto agli inizi di questi intensi due mesi al coperto). Ottimo salto in alto a livello indoor per il 28enne, capace di assicurarsi lo standard per gli Europei indoor di Torun (5-7 marzo). Si tratta di una prova molto importante per il già Campione d’Europa all’aperto e del Mondo al coperto, a sei mesi esatti dal turno di qualificazione delle Olimpiadi di Tokyo, a cui si presenterà con il sogno di salire sul podio, dopo l’infortunio subito alla vigilia dell’edizione di Rio de Janeiro. Il marchigiano, in pedana con la casacca dell’Atl-Etica San Vendemiano, ha poi tentato ...