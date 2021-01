Ascolti tv, dati Auditel 28 gennaio: vince Che Dio ci aiuti, flop per Rocketman (Di venerdì 29 gennaio 2021) Su Rai1 Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela continua a dominare gli Ascolti della prima serata del giovedì sera, conquistando 5.491.000 spettatori pari al 23% di share. Ascolti tv prime time Su Rai2 il match di Coppa Italia Napoli-Spezia ha appassionato 2.415.000 tifosi pari al 9.1% di share. Canale 5 il film Rocketman ha registrato 1.928.000 spettatori con il 9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e viceversa ha segnato 1.594.000 spettatori (8.2%). Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.161.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha interessato 1.264.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 per Operation Finale ci sono stati 1.242.000 spettatori con uno share del 4.9%. Ascolti tv access prime time In access prime time su Rai1 Soliti ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 29 gennaio 2021) Su Rai1 Che Dio ci6 con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela continua a dominare glidella prima serata del giovedì sera, conquistando 5.491.000 spettatori pari al 23% di share.tv prime time Su Rai2 il match di Coppa Italia Napoli-Spezia ha appassionato 2.415.000 tifosi pari al 9.1% di share. Canale 5 il filmha registrato 1.928.000 spettatori con il 9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e viceversa ha segnato 1.594.000 spettatori (8.2%). Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.161.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha interessato 1.264.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 per Operation Finale ci sono stati 1.242.000 spettatori con uno share del 4.9%.tv access prime time In access prime time su Rai1 Soliti ...

