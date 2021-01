Maria De Filippi svela perchè nei suoi programmi è sempre seduta: “Ero terrorizzata” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Maria De Filippi ha svelato perchè nei suoi programmi è sempre seduta. La causa è in un episodio del suo passato in cui ha affermato: “Ero terrorizzata, sudavo, non riuscivo a parlare”. perchè Maria De Filippi è sempre seduta nei suoi programmi? (fonte Youtube)Maria De Filippi, nota conduttrice, ha svelato molto del suo passato. Ma pochi conoscono la ragione che la spinge a sedersi ogni volta per condurre i suoi programmi tv. Tutti la ricordano seduta al fianco dei professori nella conduzione di Amici e sulla celebre ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021)Dehatonei. La causa è in un episodio del suo passato in cui ha affermato: “Ero, sudavo, non riuscivo a parlare”.Denei? (fonte Youtube)De, nota conduttrice, hato molto del suo passato. Ma pochi conoscono la ragione che la spinge a sedersi ogni volta per condurre itv. Tutti la ricordanoal fianco dei professori nella conduzione di Amici e sulla celebre ...

