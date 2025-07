Strada 71 arrivano rassicurazioni | Tempi rispettati per la sicurezza

La strada 71 nel Casentino rappresenta un importante snodo per la mobilità locale, e le rassicurazioni sulla sicurezza e il rispetto dei tempi di intervento sono fondamentali per la comunità. L’assessore regionale Stefano Baccelli interviene con parole di conforto, sottolineando l’impegno della Regione Toscana nel migliorare questa arteria strategica. Con investimenti significativi e attenzione costante, si punta a ridurre i disagi e garantire un percorso più sicuro ed efficiente per tutti.

CASENTINO L’assessore regionale Stefano Baccelli risponde all’appello del sindaco Vagnoli di Bibbiena per i tanti cantieri e disagi arrecati alla popolazione dai cantieri lungo la strada 71. "C’è massima attenzione della Regione Toscana per questa strada – spiega Baccelli – dove negli anni ha investito ingenti risorse economiche per il miglioramento della strada che, oltre ad avere un traffico giornaliero medio elevato, è la seconda tra le strade regionali per numero di incidenti e la quarta per frequenza media annua per chilometro". Così l’assessore interviene sulla questione dei tempi di realizzazione dei due cantieri di lavori, quello sulla rotatoria del Pollino e quello sul lotto 1 della variante tra Subbiano nord e Calbenzano e sui disagi per gli utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strada 71, arrivano rassicurazioni: "Tempi rispettati per la sicurezza"

In questa notizia si parla di: strada - arrivano - rassicurazioni - tempi

Rifiuti, ecco la svolta . Si parte dal centro. Stop sacchi in strada. Arrivano 60 cassonetti - Rifiuti, ecco la svolta: il 2 giugno parte una nuova era per il centro storico. Stop ai sacchi abbandonati in strada, niente più bidoni esposti e un incremento dei giorni di raccolta.

Strada 71, arrivano rassicurazioni: Tempi rispettati per la sicurezza; Crisi del gruppo Marelli, arrivano rassicurazioni per lo stabilimento di Tolmezzo; Provincia al lavoro per ripristinare le strade per Paroldo e Somano.

Sulla strada di notte ai tempi della pandemia - Il Giorno - S’incrociano runner e corrieri di Amazon La farmacista: "La gente a caccia dei rimedi anti- Scrive ilgiorno.it

Strada del Cipressino da rifare: "Bisogna accelerare i tempi per i ... - Strada del Cipressino da rifare: "Bisogna accelerare i tempi per i lotti che rimangono" L’ex sindaco Franco Ulivieri chiama a raccolta gli amministratori locali per completare l’opera ... Da lanazione.it