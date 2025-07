’Trovatore’ in piazza Matteotti La grande opera tra gli spettatori con i giovani del Sarzana Lirica

Un entusiasmo contagioso invade piazza Matteotti a Sarzana, dove il maestoso "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi si trasforma in un evento coinvolgente e accessibile, grazie alla straordinaria interpretazione degli allievi del Sarzana Lirica 2025. Dopo aver portato l'opera nel suggestivo scenario della Fortezza Firmafede, quest’anno la magia si sposta tra le strade del centro storico, avvicinando il pubblico e rendendo l’arte lirica ancora più viva. Un fine settimana all’insegna di musica, emozioni e cultura che non bisogna perdere!

Un fine settimana tra lirica e blues nel centro storico di Sarzana. Questa sera, alle 21.30, gli spettatori, nella centralissima piazza Matteotti potranno assistere alla rappresentazione de Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Una scelta, quella di spostare dal palco della Fortezza Firmafede alla piazza che si trova di fronte a palazzo comunale la performance semiscenica degli allievi selezionati nell’ambito dell’edizione Sarzana Lirica 2025, dettata dalla grande richiesta del pubblico. Ma anche una scelta che ben si inserisce nella visione del grande compositore, che nelle sue opere parla di oppressi, passioni estreme e destini comuni: una decisione che mira quindi a riportare ’Il Trovatore’ tra la gente, dove l’opera potrà essere ascoltata da tutti abbattendo le barriere tra palco e piazza, tra artista e spettatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Trovatore’ in piazza Matteotti. La grande opera tra gli spettatori con i giovani del Sarzana Lirica

In questa notizia si parla di: sarzana - piazza - lirica - trovatore

ATTENZIONE Lo spettacolo di Sarzana Lirica "Il Trovatore", in programma l'11 luglio, non sarà più in fortezza ma in piazza Matteotti. Noi saremo regolarmente aperti con la mostra di de Chirico dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 22:00. Vai su Facebook

Grande attesa per Il Trovatore a Sarzana, la rappresentazione si sposta in Piazza Matteotti; Grande attesa per Il Trovatore a Sarzana, la rappresentazione si sposta in Piazza Matteotti; Giovani voci protagoniste del Sarzana Lirica Festival: al via la 26ª edizione.

Grande attesa per Il Trovatore a Sarzana, la rappresentazione si sposta in Piazza Matteotti - A fronte dell’entusiasmo del pubblico e dell’altissimo numero di richieste, l’organizzazione ha deciso di spostare la rappresentazione de Il Trovatore di Giuseppe Verdi in Piazza Matteotti, nel centro ... Riporta msn.com

Sarzana e la lirica, un duetto che si rinnova da 25 anni - con una selezione d’Opera del Trovatore di Giuseppe Verdi. Come scrive cittadellaspezia.com