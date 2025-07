Omicidio Ziliani | ergastolo definitivo per Mirto Milani

La tragica vicenda dell'omicidio di Laura Ziliani si avvia a una conclusione definitiva con la condanna all'ergastolo per Mirto Milani, confermata dalla Cassazione. La Suprema Corte ha respinto i ricorsi dei coinvolti, rafforzando la giustizia e chiudendo un capitolo drammatico della cronaca italiana. Restano così chiariti i contorni di un caso che ha scosso l'opinione pubblica, lasciando spazio alla speranza di un sempre più forte rispetto per le vittime.

La sentenza all'ergastolo per l'omicidio di Laura Ziliani è ora definitiva. La Cassazione ha respinto i ricorsi di Mirto Milani e delle sorelle Zani, confermando la condanna per il trio criminale. La prima sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli.

Omicidio Laura Ziliani, definitivi gli ergastoli per le figlie Paola e Silvia e Mirto Milani - La tragica vicenda di Laura Ziliani si è conclusa con decisione definitiva: la Cassazione ha confermato gli ergastoli per Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, chiudendo un capitolo doloroso per la giustizia italiana.

La Cassazione ha confermato il triplo ergastolo per Paola e Silvia Zani e per Mirto Milani accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, madre delle due imputate. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno giudicato in

Omicidio Laura Ziliani, confermato l'ergastolo per le figlie e Mirto Milani: la sentenza è definitiva

Uccisa dalle figlie e dal loro amante, ergastolo definitivo per la morte di Laura Ziliani - I tre prima stordirono con benzodiazepine la donna, poi la soffocarono a mani nude e infine, una volta uccisa, la seppellirono in una buca scavata vicino al fiume Oglio