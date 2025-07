Dengue e Chikungunya Italia a rischio | la mappa dei contagi ?I medici di famiglia prestino massima attenzione ai sintomi

Dengue e chikungunya tornano a preoccupare l’Italia: le periferie delle grandi città e le aree costiere sono i punti caldi di potenziali focolai. È fondamentale che i medici di famiglia siano pienamente allertati, riconoscendo tempestivamente i sintomi di queste malattie endemiche. La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano la nostra arma più efficace contro questa minaccia che si avvicina: restiamo vigili e informati.

Le periferie delle grandi città e i centri lungo le coste sono le aree maggiormente a rischio in Italia per lo sviluppo di focolai di dengue e chikungunya, malattie endemiche in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Dengue e Chikungunya, Italia a rischio: la mappa dei contagi. ?«I medici di famiglia prestino massima attenzione ai sintomi»

In questa notizia si parla di: chikungunya - italia - rischio - dengue

Dengue e chikungunya, in Italia rischi per coste e periferie - Con l'arrivo di condizioni climatiche favorevoli e la ripresa dei viaggi internazionali, l'Italia si trova di fronte a un crescente rischio di dengue e chikungunya, trasmesse dalla zanzara tigre.

Focolai autoctoni di dengue e chikungunya si sono già verificati in diverse regioni italiane negli ultimi anni, ma ora una nuova ricerca pubblicata su Nature Communications, ha prodotto una mappa del rischio che interessa l’intera penisola. Vai su X

Sos Dengue e Chikungunya, aumentano i casi autoctoni: la mappa del rischio in Italia Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Dengue e Chikungunya: la mappa del rischio in Italia e i consigli degli esperti; Dengue e chikungunya, in Italia rischi per coste e periferie; Dengue e chikungunya. In Italia rischio di altri episodi di trasmissione autoctona.

Dengue e Chikungunya: la mappa del rischio in Italia e i consigli degli esperti - Più esposte ai contagi le aree costiere e le periferie urbane che hanno le condizioni più adatte allo sviluppo dei focolai della zanzara tigre ... ilsole24ore.com scrive

Dengue e chikungunya, le mappe del rischio in Italia - Anche se negli ultimi anni in Italia i casi di trasmissione autoctona di dengue e chikungunya si sono concentrati nelle regioni del nord e del centro, il rischio di nuovi focolai riguarda anche ... Come scrive msn.com